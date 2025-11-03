Prohens asistirá este martes a la World Travel Market de Londres y se reunirá con el consejero delegado de TUI

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la World Travel Market de 2023. - CAIB

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá a la World Travel Market (WTM) de Londres y, entre otras cosas, se reunirá con el consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel.

Prohens y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, llegarán a las 09.30 horas a la feria turística, que se celebra en el recinto ferial Excel London, y se dirigirán al estand de Baleares.

A las 10.00 horas, según ha indicado el Ejecutivo autonómico, saludarán a los coexpositores de los consells insulares, ayuntamientos y empresas del archipiélago.

Media hora más tarde está previsto que Prohens atienda a los medios de comunicación para después, a las 11.00 horas, presentar junto a Bauzà el proyecto 'Illes Balears en transformación: sostenibilidad y turismo cultural'.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentará a las 12.00 horas el proyecto 'Palma Capital Cultural Europea 2031' a los asistentes a la feria londinense.

Por parte de Cort también estarán presentes el regidor de Turismo, Cultura y Deportes, Javier Bonet, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.

REUNIÓN CON TUI

A las 13.15 horas está previsto que la presidenta y el conseller se reúnan con el consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel, el miembro del comité directivo Thomas Ellerbeck, entre otros representantes.

También estarán presentes los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca e Ibiza y los representantes de las asociaciones hoteleras de las Islas.

A las 14.30 horas la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el director general de Turespaña Londres, Miguel Sanz, visitarán el estand de Baleares.