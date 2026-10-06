Prohens asistirá este miércoles al acto conmemorativo del Día de la Policía Nacional en Palma

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un acto
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 6 octubre 2026 18:30
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PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles al acto conmemorativo del Día de la Policía Nacional, que se celebrará a las 19.00 horas en La Misericòrdia.

A su llegada, será recibida por el jefe superior de Policía, José Antonio Puebla, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, con quienes pasará revista a la formación policial.

El acto incluirá la entrega de condecoraciones y el homenaje a los policías caídos en acto de servicio.

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