Prohens asistirá este miércoles al acto conmemorativo del Día de la Policía Nacional en Palma

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles al acto conmemorativo del Día de la Policía Nacional, que se celebrará a las 19.00 horas en La Misericòrdia.

A su llegada, será recibida por el jefe superior de Policía, José Antonio Puebla, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, con quienes pasará revista a la formación policial.

El acto incluirá la entrega de condecoraciones y el homenaje a los policías caídos en acto de servicio.