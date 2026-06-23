Prohens asistirá este miércoles a la bebida del 'caixer capellà' de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).
Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 23 junio 2026 19:59
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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la tradicional bebida del 'caixer capellà', mosén Joan F. Camps, de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella.

El acto, en el que será su segundo día en la ciudad menorquina, tendrá lugar a las 16.00 horas en el seminario de Sant Agustí de Ciutadella, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens, en la tradicional bebida, se sumará a los 'caixers' y 'cavallers' que participarán en los festejos de la tarde.

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