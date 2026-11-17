Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a los actos de entrega de los reconocimientos al esfuerzo y rendimiento académico excelente del curso 2025-2026 y de los premios Pimem 2026.

El primero de los actos, en el que se reconocerá a alumnos de educación primaria, tendrá lugar a las 17.30 horas en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Mallorca, ha informado el Ejecutivo autonómico.

También asistirán el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer; la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, y la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart, entre otras autoridades.

Tras la entrega de los galardones, la presidenta clausurará el evento con una palabras y se realizará una fotografía de grupo con los alumnos premiados.

Poco después, sobre las 19.00 horas, la presidenta autonómica asistirá a la gala de los Premios Pimem 2026, que se celebrará a las 19.00 horas en el Teatro Municipal Xesc Forteza de Palma.

También estarán presentes el presidente de Pimem, Jordi Mora, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, entre otras autoridades.

Al finalizar la entrega de los galardones, la presidenta clausurará la ceremonia con unas palabras.