Prohens asistirá este miércoles a la inauguración de la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià en Calvià

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en declaraciones - CAIB - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles (10.00 horas) a la inauguración de la segunda fase del paseo Gabriel Escarrer Julià.

El acto de inauguración, en la plaza Jacques Sasson, contará también con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; y el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume.

La presidenta y el alcalde cortarán la cinta inaugural y, tras la foto oficial, las autoridades y el resto de asistentes recorrerán el paseo hasta el restaurante Oceans, donde intervendrán las autoridades.