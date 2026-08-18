Prohens asistirá este miércoles a la inauguración de 'El sueño de todo artista' en la Nitx de l'Art de Felanitx

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la inauguración de la exposición 'El sueño de todo artista' (videoinstalación, 2000), de Eugenio Ampudia, dentro del programa de la Nitx de l'Art de Felanitx 2026.
Prohens acudirá a las 21.00 horas al convento de Sant Agustí de Felanitx, acompañada por la alcaldesa del municipio, Catalina Soler; el presidente de la asociación Amics del Convent de Sant Agustí, Miquel González; los comisarios de la exposición, Neus Cortés y Sebastià Mascaró; y el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal.