Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Foro La Toja, a 4 de octubre de 2024, en la Illa de Toxa, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles a la presentación del proyecto 'Niños Buzo, Educación que cambia vidas: el modelo de excelencia de la Fundación Cometas de Esperanza'.

El acto tendrá lugar a las 18.00 horas en la sede del CaixaForum de Palma, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Está prevista la asistencia del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; del alcalde de Palma, Jaime Martínez; del presidente del Grupo Barceló, Simón Pedro Barceló; de la directora ejecutiva de la Fundación Cometas de Esperanza, Andrea Suero, y de José Francisco Conrado de Villalonga en representación de CaixaForum.

La presidencia cerrará con unas palabras el acto de presentación del proyecto, que ha sido galardonado con el Premio Iberoamericano de la Calidad 2025 que otorga la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.