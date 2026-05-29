Prohens asistirá este sábado a la jornada 'La magia del fútbol en las barriadas' en Son Gotleu

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en un acto - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a la jornada 'La magia del fútbol en las barriadas', una iniciativa destinada a promover los valores del deporte y la cohesión social en los barrios, que se realizará en la barriada de Son Gotleu.

Al inicio del acto, que tendrá lugar a las 10.45 horas en la plaza de Orson Wells, habrá una conversación abierta entre la presidenta del Govern, el futbolista Emilio Nsue y el exfutbolista Jovan Stankovic, moderada por el periodista Matías Burgos.

Después, la campeona de estilo libre Paloma Pujol realizará una exhibición de fútbol de 'freestyle football', en la que participarán varios niños.

También este sábado, a las 20.00 horas, la líder del Ejecutivo asistirá a la gala organizada con motivo del décimo aniversario de Cap Vermell Grand Hotel.

A su llegada, la presidenta será recibida por el CEO de Cap Vermell Grand Hotel, Antoni Mir, y por otras autoridades asistentes, y pronunciará unas palabras al inicio del acto.