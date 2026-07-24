Prohens asistirá este sábado a una misa en honor a Sant Jaume en Santanyí

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este sábado a una misa en honor a Sant Jaume que se celebrará en Santanyí.
La celebración religiosa tendrá lugar a las 11.00 horas en la iglesia del municipio, ha informado el Ejecutivo autonómico.
Prohens estará acompañada por la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, y otros miembros de la corporación municipal.