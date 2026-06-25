Prohens asistirá este viernes al acto por el Día de las Víctimas del Terrorismo y al minuto de silencio por Venezuela

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al acto oficial en conmemoración del Día de las Víctimas del Terrorismo y al minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela.

El primer homenaje tendrá lugar a las 10.30 horas en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ha informado el Ejecutivo autonómico.

Prohens será recibida por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el jefe superior de Policía, José Antonio Puebla; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades.

A las 12.30 horas, en el Consolat de Mar, tendrá lugar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela, que han dejado más de un centenar de muertos y un millar de heridos.

A las 19.45 horas asistirá al acto conmemorativo del 50 aniversario de la Asociación Hotelera de Capdepera, '50 anys compromesos amb el Llevant'.

Durante el acto, la presidenta participará en la imposición de insignias conmemorativas a los impulsores de la asociación y dirigirá unas palabras a los asistentes.