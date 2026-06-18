Prohens asistirá este viernes al aniversario de Apropa Cultura y a la asamblea de la Asociación de Clubes Náuticos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante el acto de entrega de las Medallas de Oro y Premios Ramon Llull, en Sa Llotja, a 28 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohen, asistirá este viernes al la celebración del quinto aniversario de Apropa Cultura y a la asamblea general de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares.

El primer acto, ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 13.00 horas en el Museo Es Baluard.

Prohens asistirá acompañada de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

También estarán presentes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el director de Es Baluard, David Barro, y la responsable de Apropa Cultura, Maria del Mar Matas.

Durante el acto, que conmemorará los cinco años de trabajo por el derecho de acceso a la cultura para las personas en situación de vulnerabilidad, se proyectará la pieza audiovisual '5 anys d'anys d'Apropa Cultura'. El presidente del Consell de Mallorca y la presidenta del Govern intervendrán con unos parlamentos.

A las 14.20 horas Prohens se desplazará hasta el Club Náutico de Sa Ràpita para clausurar con unas palabras la asamblea general de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares.

A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y por el presidente de la Asociación de Clubes Náuticos de Baleares, Antoni Estades.