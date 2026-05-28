Prohens asistirá este viernes a la cantada de 'La Balanguera' en la Misericòrdia con casi 1.000 alumnos

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Obra Cultural Balear celebrarán este viernes, a las 12.00 horas, una cantada de 'La Balanguera' en la Misericòrdia en la que participarán cerca de 1.000 alumnos de varios centros de la isla.

Al acto asistirá la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Se trata de una actividad que se enmarca en el Año Alcover y que conmemora el centenario del estreno de la versión musical del poema de Joan Alcover. Así, coincidirá con la gran cantada popular promovida por la OCB que, en Palma, se celebrará a las 20.00 horas en la plaza Major.

En concreto, en la Misericórdia participarán alumnos del CEIP Santa Catalina de Palma, IES Josep Maria Llompart de Palma, Col·legi Sant Vicenç de Paül de la Soledat, CEIP i ESO Ponent d'Inca, CEIP Miquel Costa i Llobera de Palma, CEIP Jafuda Cresques de Palma, Col·legi Santa Mònica de Palma, Col·legi Santíssima Trinitat y Col·legi Madre Alberta.

La plaza Major acogerá el acto principal de la OCB en Palma, que será guiada por la Banda Municipal de Música y contará con la participación de las corales Orfeó Ramon Llull, Coral Sons d'Olímpia de l'Associació de Veïns Es Capitol, Coral Spiritual Mallorca a l'Octava, Cor Acadèmia 1830, Vint&Sinc (Irineu Segarra), Capella Mallorquina, Corals Sant Josep Obrer i Corpus Christi, Cap Pela, Sa Corrala, Coral Sant Jaume de Palma, Coral Universitat de les Illes Balears, Orfeó Universitat de les Illes Balears, Cor de Mestres Cantaires de la UIB, Cor de Dones de la UIB, Cor de Pares i Mares de la UIB y Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma i de la UIB.