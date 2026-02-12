Prohens asistirá este viernes a la clausura del congreso de Amadiba

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la clausura del XIX Congreso de Amadiba en Mallorca, que este año transcurrirá bajo el lema 'Hablemos de lo que nos preocupa a todos'.

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hotel Meliá Palma Marina.

Prohens será recibida por la presidenta de Amadiba, Elvira Jiménez, y clausurará el acto con unas palabras.