Prohens asistirá este viernes a la Gala del Deporte, donde se entregarán los galardones a deportistas y entidades

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, asistirá a la Gala del Deporte 2025, en la que se entregarán las menciones especiales y galardones a diferentes deportistas y entidades del mundo del deporte.

En el acto, que se celebrará a las 18.30 horas en el Conservatorio de Música y Danza de Mallorca, participarán también el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; y el gerente de la Fundación para el Deporte Balear, Eladi Huertas.

Antes de la gala, la presidenta saludará a los galardonados y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes pronunciará unas palabras de bienvenida. A continuación, se realizará la entregar de galardones y menciones. Prohens cerrará el acto con unas palabras.