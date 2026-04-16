Prohens asistirá este viernes al homenaje a Maruja Alfaro 'No tot foren flors ni violes'

Ensayo de la obra de homenaje a Maruja Alfaro 'No tot foren flors i violes'. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes al estreno de la obra teatral 'No tot foren flors ni violes' en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, en homenaje a Maruja Alfaro.

La pieza, de Manel I. Serrano, se representa bajo la dirección de Marcos Cabotà. También asistirá el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.