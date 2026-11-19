Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la exposición 'Miró, 1983', en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, acudirá a la inauguración de la exposición 'Pelaires, una història de l'art', que se celebrará este viernes en el Casal Solleric. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, recibirá a Prohens en el centro cultural.

Anteriormente, Prohens también asistirá este viernes al acto de apertura oficial del mercadillo benéfico de invierno del Club Elsa.

Allí asistirá acompañada por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y será recibida por la presidenta del Club Elsa, Ana Carmen Marín, y por miembros de la Junta Directiva, que realizarán un recorrido por los diferentes puestos del mercadillo.