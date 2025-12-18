Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este viernes a la IV Jornada Talento Balear, organizada por el Círculo de Economía de Mallorca y que se celebrará a las 14.30 horas en el Hotel Valparaíso.

Prohens estará acompañada del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y del presidente del Círculo de Economía de Mallorca, Josep Vicens.

Tras las intervenciones de los participantes en la Mesa de Talento Exterior, la presidenta clausurará el acto.

También este viernes, la líder del Ejecutivo recibirá a las 13.30 horas a los medios de comunicación en el Consolat de Mar, con motivo de las fiestas de Navidad.

Prohens, que estará acompañada por los consellers y conselleras, dirigirá unas palabras a los asistentes.