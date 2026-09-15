Prohens califica de "desesperante" la inacción del Gobierno ante la inmigración irregular en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado este martes de "desesperante" y que genera una "enorme impotencia" la inacción del Gobierno central ante la "llegada constante" de inmigrantes irregulares a Baleares.

En el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo autonómico ha respondido de este modo a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que alertado de que "Ceuta es la bola de cristal de lo que le espera a Baleares si no se frena la invasión".

En la réplica, Prohens ha recordado que ya antes de ser presidenta ya reclamó al Gobierno central una reacción ante el incremento de llegadas irregulares al archipiélago y ha criticado que el PSIB hable de "incrementos significativos".

"Que les diga que hacemos alarmismo a los vecinos de la Colònia de Sant Jordi que se han visto llegar este lunes una embarcación y que se cierran en su casa por miedo", ha indicado.

La líder del Ejecutivo, ha reiterado, ha "perdido la cuenta" de las cartas que ha enviado al Gobierno central para alertar de las condiciones en las que tienen que acoger a los migrantes. "Les importa cero y nada y el CNI ya alertado que la regularización está suponiendo en efecto llamada".

"Han llegado más de 5.300 inmigrantes ilegales este año y el año pasado más de 7.000. Esto no es una situación normal y no podemos normalizarla. Porque no hablamos solamente de números, hablamos de lo que está pasando ya en nuestras calles", ha advertido Cañadas.