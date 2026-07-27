Prohens califica de "impactantes" las imágenes de las cargas policiales y pide explicaciones al delegado del Gobierno

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado este lunes de "impactantes" las imágenes sobre las cargas policiales que se produjeron durante la manifestación 'Mallorca, al límite' este domingo en Palma y ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

Preguntada por este tema durante una rueda de prensa, la líder del Ejecutivo autonómico ha mostrado su "comprensión" hacia la "inmensa mayoría" de personas que participaron en la protesta de forma pacífica y respetuosa, pero ha lamentado cómo terminó la movilización.

Preguntada por si considera desproporcionada la actuación policial, la 'popular' ha evitado pronunciarse al asegurar que desconoce las circunstancias en las que se produjeron las cargas y las órdenes que se dieron durante el operativo.

En este sentido, ha sostenido que corresponde al delegado del Gobierno dar explicaciones por lo sucedido, al ser, según ha afirmado, quien estaba "al frente" del dispositivo policial y quien daba las órdenes. Ha añadido también que las secretarias de Estado competentes disponen de información sobre el desarrollo del operativo.