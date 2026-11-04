Prohens califica de "indigna" la dimisión de Puente y la atribuye a encuestas electorales "encargadas" por el PSOE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha considerado que la dimisión del exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es "indigna" y obedecería a encuestas electorales "encargadas" por el PSOE.

De este modo ha respondido la representante del Ejecutivo al ser preguntada por los medios este miércoles, acerca de la decisión de Puente de dejar el Ministerio y no presentarse a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Prohens ha cuestionado el motivo por el que la dimisión se comunicó este martes y no después del accidente de Adamuz o por qué no lo hizo la semana pasada, justo después del accidente ferroviario de Urda.

Seguidamente, ha relacionado la dimisión con la "propaganda" que, a su juicio, ha hecho el Gobierno central durante los últimos años. "Puente no dimite por las víctimas, ni por asumir su responsabilidad política, ni por haber fracasado en la seguridad ferroviaria, ni por dar un mensaje de tranquilidad o para empatizar con la población", ha mantenido.

Para Prohens, Puente habría dimitido porque, en los últimos días, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, "ha hecho encuestas" y ha acusado al PSOE de "encargar encuestas" para evaluar el impacto electoral del accidente, en lugar de "esclarecer los hechos" y evitar que vuelva a ocurrir.

"Como las encuestas deben decir lo que todos se pueden imaginar, ayer hicieron dimitir a Puente y por eso la dimisión es indigna", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que "no entiende" que la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, "felicitara" a Puente o que el diputado de MÉS, Vicenç Vidal, le "diera un abrazo".

Sin embargo, ha argumentado que el problema "no es Puente", sino quien le nombró y consintió que hubiera un ministro "más preocupado de las redes sociales", que hiciera una "parodia" sobre la seguridad ferroviaria en televisión o de practicar una política de la "ligereza" al hacer "chistes de absolutamente todo", algo que ha achacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por este motivo, ha sostenido que quien debe dimitir o le "dimitirán, mejor dicho", es Sánchez.

En cuanto al nombramiento del vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, como sustituto de Puente, Prohens ha aseverado que "ya no es una cuestión de nombres", sino de si se prioriza la "política de la gestión" o la "política de la propaganda, de Twitter, de caer bien y de ser chistosos".

"Como desgraciadamente se ha priorizado esta política de la ligereza, evidentemente hay un problema de gestión que no soluciona un nombre", ha rematado.