La presidenta del Govern, Marga Prohens, clausura el II Congreso Ecosistema Treball Solidari - CAIB

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha clausurado este viernes el II Congreso Ecosistema Treball Solidari.

En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha informado que la presidenta Marga Prohens ha clausurado el II Congreso Ecosistema Treball Solidari: '25 anys impulsant l'emprenedoria innovadora i inclusiva a nivell nacional i internacional', que se ha celebrado en Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.

Al acto han asistido también el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el director y fundador de la ONG Treball Solidari, Toni Sierra, y otros miembros de la entidad.

Tras la clausura del congreso, la presidenta y otras autoridades han realizado un recorrido por la exposición fotográfica: 'Heura. Xarxa de Dones Confia', que se exhibe en la sala del Aljub.