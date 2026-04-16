Prohens clausurará este viernes el Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo de Inserta Empleo-Fundación Once

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su participación en Fitur 2026. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este viernes en la clausura del Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo en Mallorca, organizado por Inserta Empleo-Fundación Once.

También participarán en el acto la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y el director general de Turismo, Miguel Ángel Rosselló.