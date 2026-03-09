Prohens comparte la preocupación por la subida de precios ante la guerra pero dice que "es pronto" para tomar medidas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que su Ejecutivo "comparte la preocupación" ante la previsible subida de precios que se derive de la guerra en Irán, aunque ha considerado que "es pronto para hablar de medidas".

Según ha explicado este lunes en declaraciones a los medios, tras ser preguntada por el tema en una rueda de prensa de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, todavía es pronto para tomar medidas al no saber la evolución o duración que tendrá el conflicto.

"Espero que sea lo más corto posible y que se restablezca la paz lo más pronto posible y la estabilidad y democracia en Irán", ha sostenido.

Igualmente, ha remarcado que el vicepresidente y consellera de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, está "siguiendo muy de cerca" la evolución y las consecuencias del conflicto, sobre todo, en cuanto al posible incremento de precios para las familias.

También ha recordado que el Govern está en contacto con ciudadanos de Baleares que están atrapados en diferentes países y que no pueden regresar a España para ofrecerles apoyo y coordinar asistencia de medicamentos en caso de que sea necesario.

Actualmente, son 220 los residentes que siguen sin poder regresar y que se han puesto en contacto con el Ejecutivo. Según ha dicho Prohens, este pasado fin de semana regresaron 17 personas.