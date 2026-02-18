Prohens se compromete con una educación inclusiva y los apoyos a las familias en el Día Mundial del Asperger

Archivo - La presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido con una educación inclusiva, los apoyos a las familias y las oportunidades reales en el Día Mundial del Asperger.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta de la red social X, en el que ha puesto en valor "la riqueza de la diversidad neurológica" y ha recordado que cada persona "aporta una mirada única e imprescindible a la sociedad".

"Las personas con asperger nos enseñan, cada día, el valor de la sensibilidad, de la pasión por el conocimiento, de la honestidad y de la perseverancia", ha indicado.

Desde el Govern, ha proseguido, reafirman su compromiso "con una educación inclusiva, los apoyos necesarios a las familias y las oportunidades reales para que todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida con dignidad, autonomía y libertad".

"Continuamos trabajando por una sociedad que entienda, respete y celebre las diferencias. Porque solo así avanzamos juntos", ha concluido.