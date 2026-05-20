Prohens condena el asesinato machista de la mujer de Eivissa en el cuartel de la Guardia Civil de Dolores (Alicante)

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha condenado el asesinato machista de Marisol, la mujer ibicenca de 51 años que fue hallada sin vida, junto a su hijo y su pareja y supuesto verdugo, en el cuartel de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores.

"Condenamos con toda la firmeza el asesinato de una mujer ibicenca en Alicante, confirmado como caso de violencia de género. Nuestro dolor y apoyo a la familia, amistades y a todas las personas dolidas por este crimen machista", ha escrito en su cuenta de la red social X.

El IBDona, en un comunicado, también ha condenado "con total firmeza" el asesinato de Marisol ocurrido el pasado 16 de mayo en Dolores, donde residía.

También ha manifestado su "tolerancia cero" ante las violencias machistas y ha trasladado su apoyo a la familia de la víctima, una parte de la cual reside en Eivissa.

Este mismo miércoles, el Ministerio de Igualdad ha confirmado como un feminicidio la muerte de la mujer, de 51 años, el pasado 16 de mayo de 2026.

El cadáver de la mujer, su pareja y su hijo fueron hallados el pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores.

Según la investigación, el agente de 54 años habría matado a tiros a su mujer y a su hijo de 24 en una de las habitaciones de la vivienda para después suicidarse en otra de las dependencias.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.