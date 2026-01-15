Prohens confirma que Baleares negociará la financiación, pero no aceptará recuperar el impuesto de sucesiones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha confirmado este jueves que Baleares participará en la negociación de un nuevo modelo de financiación, aunque ha advertido que no aceptará la recuperación del impuesto de sucesiones ni ninguna intervención en la autonomía tributaria.

"Participaremos en esta negociación, pero con una línea roja muy clara que ya hemos expresado y que nos preocupa y mucho, y es el intento de centralismo jacobino por parte del Gobierno de España de intervenir en la autonomía fiscal de las comunidades. No aceptaremos que sumarse a una financiación venga condicionado por no dar cumplimiento a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, que votó a un partido que tiene una apuesta clara por una bajada de impuestos", ha afirmado en declaraciones a los medios tras la visita a una nueva sala de operaciones en el Hospital Son Espases.

Prohens se ha referido expresamente al impuesto de sucesiones: "No aceptaremos que hasta los muertos tengan que pagar en esta comunidad autónoma".

En relación a la propuesta de reforma, la presidenta del Govern ha criticado la pérdida de peso de la insularidad, que no se recoja ni el incremento poblacional ni la población flotante y que sólo exista una ordinalidad "en forma de traje a medida" del independentismo catalán.

La líder del Govern, en todo caso, se ha mostrado escéptica y se ha referido a la situación de debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto sobre la mesa "cifras astronómicas" sin tener presupuestos ni apoyos garantizados.