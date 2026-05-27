Prohens defiende la compra de fincas públicas como la mejor forma de proteger el entorno natural de Baleares

Prohens defiende la compra de espacios naturales públicos tras la compra de es Guix por 1,25 millones. - CAIB

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este jueves la compra de fincas públicas como la mejor forma de proteger y conservar el entorno natural de Baleares.

Así lo ha asegurado durante una visita a la finca de Es Guix, adquirida por 1,25 millones de euros, que ha enmarcado dentro de la estrategia del Govern para ampliar los espacios naturales de titularidad pública. Es Guix cuenta con 123 hectáreas de superficie entre los municipios de Escorca y Selva, en un enclave de la Serra de Tramuntana próximo al núcleo de Lluc.

Esta compra pública, según Prohens, permitirá garantizar la titularidad pública del espacio y el acceso de los ciudadanos, además de preservar la biodiversidad del paraje.

La presidenta ha puesto en valor la colaboración entre el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos de Selva y Escorca para la adquisición y posterior recuperación de la finca, que llevaba alrededor de 20 años "abandonada".

El Govern ha previsto actuaciones de recuperación ambiental, entre ellas la eliminación de un antiguo vertedero, la restauración del camino viejo de Caimari a Lluc -que conecta Caimari, Ses Figueroles y Son Amer- y trabajos de gestión forestal para reducir el riesgo de incendios.