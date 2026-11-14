Prohens destaca la capacidad integradora y de unión del fútbol en favor de la igualdad

Archivo - El futbolista Emilio Nsue y la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado la vertiente integradora y de unidad del fútbol al "hacer a todas las personas iguales".

Con estas palabras se ha expresado la representante del Ejecutivo durante su participación, este sábado, en las jornadas 'La igualdad se juega en los barrios' en la que la Asociación Deporte para la Igualdad ha organizado un torneo de fútbol femenino.

Prohens ha felicitado a los miembros de esta entidad, del Projecte Naüm y a los vecinos de Son Roca, la barriada de Palma en la que se ha celebrado esta competición.

Por eso, ha resaltado a las niñas que han participado para luchar por la igualdad, junto a las mujeres de esta barriada en una jornada lúdica y festiva pero que también ha servido para escuchar las necesidad de esta zona de la ciudad.