Prohens destaca la compra de la finca de Sa Bastida, en Alaró, que comprende 75 hectáreas de ANEI

Finca de Sa Bastida, en Alaró, en la Serra de Tramuntana - CAIB

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la compra por parte del Govern de la finca rústica de Sa Bastida, en Alaró, que cuenta con una superficie de 75,6 hectáreas, se encuentra dentro del ámbito del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana y está catalogada como Área Natural de Especial Interés (ANEI).

La líder del Ejecutivo ha visitado este miércoles la finca, junto con el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, tras la compra de la finca por un importe de 1,5 millones de euros provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

"Con la incorporación de Sa Bastida al patrimonio público, garantizamos la preservación a largo plazo de los valores ecológicos, históricos y paisajísticos de la Serra de Tramuntana", ha subrayado la presidenta.

En esta línea, ha puesto en valor que se promueve la gestión sostenible de los espacios naturales y se asegura que la ciudadanía pueda disfrutar de dichos espacios, manteniendo el equilibrio entre conservación y uso público.

Durante la visita, Prohens ha destacado que Sa Bastida "es un ejemplo del compromiso del Govern con la protección del medio natural y cultural", subrayando que la finca combina conservación, educación ambiental y acceso público de calidad.

A su criterio, supone un paso más en la política de protección del patrimonio natural del Govern, ya que no solo se preservan hábitats y especies protegidas, sino que también se garantiza que la ciudadanía pueda disfrutar del entorno de un modo más sostenible y accesible.

La finca dispone de un rico patrimonio cultural e histórico, con yacimientos arqueológicos de época tardorromana (siglos IV-VIII d.C.), fortificaciones con aljibes del siglo XIII y elementos etnográficos como terrazas de cultivo, porches, tolvas de silo y hornos de cal.

También destaca la fuente de Sa Bastida, con aguas mineromedicinales declaradas de utilidad pública.

"Conservar estos bienes es esencial para proteger nuestro patrimonio histórico y cultural y asegurar que la Serra de Tramuntana pueda ser disfrutada por las generaciones futuras", ha sostenido Prohens.

Igualmente, ha puesto en valor que la compra permite la gestión directa de terrenos con alto valor ambiental y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar del patrimonio natural.

Será también un punto de referencia para actividades educativas y de voluntariado ambiental, con el objetivo de fomentar la conexión con la naturaleza y concienciar sobre su preservación, ha manifestado.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado que la finca incluye zonas de uso compatible y zonas de uso limitado, lo que permite la preservación de los hábitats y la biodiversidad, a la vez que facilita itinerarios, visitas guiadas, actividades de educación ambiental y voluntariado.

Las edificaciones existentes podrán transformarse en infraestructuras para la interpretación del medio natural o refugios de montaña, garantizando el uso público y la conservación de los valores naturales y culturales.

"Sa Bastida también cuenta con zonas de acantilados de gran valor ecológico, declaradas Reservas Naturales Especiales de la Serra de Tramuntana, que son especialmente relevantes para la nidificación y supervivencia de rapaces y otras especies protegidas", ha apuntado el conseller.

Esta actuación se suma a otras adquisiciones de espacios naturales, como Son Jaumell (Capdepera) y las zonas de Cala Torta, Cala Mitjana y Cala Estreta (Artà).

El objetivo, ha dicho Simonet, es "consolidar una estrategia coherente de conservación del territorio, protección de la biodiversidad y garantía de un uso público responsable dentro de los espacios naturales del archipiélago".

La finca Sa Bastida destaca por su gran diversidad de hábitats y especies protegidas, incluyendo prados y eriales mediterráneos con gramíneas y plantas anuales basófilas, encinares de 'Quercus ilex' y 'Quercus rotundifolia', pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, matorrales termomediterráneos y predesérticos, y fuentes petrificantes con formación de tuf.

También existen pendientes rocosos calcícolas con vegetación casmofítica que alojan endemismos como 'Brassica balearica', 'Globularia cambessedesii', 'Helichrysum ambiguum', 'Hippocrepis balearica' y 'Viola jaubertiana', destacando la singularidad ecológica de la finca dentro de la Serra de Tramuntana.

En cuanto a la fauna, la finca alberga zonas de nidificación de aves rapaces amenazadas, como el águila marina, el halcón peregrino y el águila calzada, y cuenta con cavidades naturales que sirven de hábitat para murciélagos y otras especies protegidas. Su ubicación, alejada de núcleos urbanos, garantiza que estos espacios sean refugio seguro para las especies más sensibles.

A la visita también han asistido la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, entre otros.