Prohens destaca que la Copa del Rey Mapfre de Vela sitúa a Baleares en el mapa del deporte mundial

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Copa del Rey de Vela - CAIB

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado este miércoles el Real Club Náutico de Palma para mantener un encuentro con los jóvenes regatistas que participan en la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela.

"Esta competición nos sitúa en el mapa de la vela, del deporte, en la mejor bahía del Mediterráneo y el mejor escenario del mundo para poder realizar este tipo de competiciones", ha destacado Prohens durante su visita.

A su llegada, ha sido recibida por el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, y por el director del club y de la Copa del Rey Mapfre de Vela, Manu Fraga.

Prohens ha mantenido un encuentro con los jóvenes regatistas, de quienes ha destacado su trabajo y perseverancia. También ha puesto en valor a los entrenadores que, ha dicho, "forman a los jóvenes no solo con los valores del deporte, sino de la vida".

Igualmente, ha agradecido la labor del Real Club Náutico de Palma y de todos los clubes náuticos de Baleares por apostar por la vela y por el deporte. "Son la esencia de Baleares, la manera de entender el mar de todos los ciudadanos", ha añadido.