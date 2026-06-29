Prohens destaca el "esfuerzo y sacrificio" de los pescadores tras asistir a la misa solemne en honor a Sant Pere

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asiste a la misa solemne con motivo de la festividad de Sant Pere - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asistido este lunes a la misa solemne con motivo de la festividad de Sant Pere, patrón de los pescadores, en la iglesia de Santa Creu de Palma.

En un mensaje en la red social X, la líder del Ejecutivo ha puesto en valor el "esfuerzo y sacrificio" de los pescadores, que hoy celebran "un día muy especial".

Igualmente, ha trasladado su enhorabuena al presidente de la Cofradía de Pescadores de Baleares, Domingo Bonnin, por su trabajo en defensa del sector pesquero.

"Desde el Govern continuaremos escuchando sus reivindicaciones y trabajando a su lado para garantizar el futuro de una actividad que forma parte de nuestra identidad", ha subrayado.

También ha dado su enhorabuena a la presidente de las personas mayores de la Cofradía, Antònia Terrasa, en un reconocimiento a "todas las personas que, con su dedicación, han mantenido las tradiciones de este sector tan esencial para Baleares".