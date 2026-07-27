Prohens destaca el satélite Posidònia como una herramienta para prevenir incendios y desastres naturales

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el fundador de Open Cosmos, Rafel Jordà. - CAIB

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado este lunes el "beneficio directo" del satélite Posidònia como una herramienta para mejorar la prevención de incendios y otros desastres naturales ya que permite disponer de datos para anticiparse a las emergencias y reforzar la toma de decisiones.

Así lo ha señalado durante un acto de celebración del lanzamiento del satélite -que tuvo lugar el pasado 7 de julio- donde ha asegurado que el Govern ha tenido claro "desde el minuto uno" de esta legislatura que necesitaba contar con "datos objetivos, rigurosos, técnicos y científicos" que respaldaran las decisiones políticas de las diferentes administraciones.

En este sentido, ha considerado que la actualidad ha puesto de manifiesto la importancia de este tipo de herramientas, al aludir a los incendios forestales registrados en las últimas semanas en la Península y el norte de Francia. "Qué importantes son los datos para actuar a tiempo", ha señalado, al tiempo que ha defendido su utilidad para prever también los efectos del cambio climático sobre el litoral balear.

Asimismo, la presidenta ha destacado que el lanzamiento del satélite supuso "un día histórico" para Baleares por el impacto que tendrá sobre el archipiélago y ha reiterado que el satélite generará un "beneficio directo" para la ciudadanía.

Durante su intervención, Prohens ha defendido que hace apenas unos años parecía "imposible" que el archipiélago pudiera contar con un satélite propio y ha sostenido que hoy es una realidad gracias a un modelo económico que apuesta por la innovación y el conocimiento.

En esta línea, ha puesto en valor el papel de la empresa responsable del proyecto, Open Cosmos, instalada en el ParcBit, al considerar que demuestra que "el talento de esta tierra puede competir con los mejores del mundo".

Durante el acto, el director ejecutivo de Open Cosmos, Rafel Jordà, ha entregado a Prohens la primera imagen captada por Posidònia sobre Baleares desde su puesta en órbita.

El satélite, lanzado el pasado 7 de julio mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX con financiación de fondos europeos Next Generation aportados por el Govern, tiene como objetivo optimizar la gestión del territorio y de las infraestructuras críticas, reforzar la respuesta ante emergencias como incendios o inundaciones y aportar información aplicable a ámbitos como la gestión de la presión turística en las Islas.

DATOS DISPONIBLES PARA ADMINISTRACIONES, EMPRESAS E INVESTIGADORES

Por su parte, el CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà, ha destacado que las imágenes obtenidas por Posidonia se pondrán a disposición de las administraciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas para favorecer el desarrollo de soluciones competitivas en distintos ámbitos.

Jordà ha señalado que el proyecto permitirá desarrollar nuevas aplicaciones relacionadas con la prevención de incendios, inundaciones o la gestión del territorio y ha defendido la importancia de que Baleares disponga de capacidades tecnológicas propias para afrontar proyectos "cada vez más complejos".

Asimismo, ha considerado que Posidònia servirá como punto de partida para impulsar nuevas iniciativas de ámbito europeo y ha destacado que el proyecto demuestra el potencial tecnológico desarrollado desde Baleares.