Prohens dice que no hablar con el PSIB "no significa que no haya llamadas"

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, afirmado este martes que el hecho de que no se haya llamado al PSIB para tratar la subida del ITS o la negociación de los Presupuestos autonómicos "no significa que no haya habido llamadas".

En el debate de las preguntas de control al Ejecutivo autonómico, la líder del Ejecutivo autonómico ha respondido así al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que ha afirmado que el Govern ha comenzado el año "con cero intención de aprobar los presupuestos, con cero llamadas a la oposición, con cero búsquedas de soluciones y con cero intención de aprobar medidas contra la saturación turística".

"Con todo el respeto, usted es el portavoz de la oposición, que diga cero llamadas quiere decir cero llamadas a usted, no quiere decir que haya habido llamadas", ha afirmado la presidenta.

El portavoz del PSIB se preguntado "qué ha pasado y con quién se ha hablado", para que todavía no se hayan producido ni los grandes anuncios adelantados ni las grandes medidas.

Prohens ha respondido diciendo que "ojalá usted nos contara sus llamadas" y ha afirmado que en el tiempo de su respuesta no tiene tiempo para decir todo lo que ha hecho el Govern en enero, que ha resumido entre convocatorias de ayudas a autónomos, el centro de orientación y emprendimiento, las ayudas a la industria, el decreto del chárter náutico, el decreto de las explotaciones agrícolas, los nuevos currículums, las ayudas a proyectos de vivienda del tercer sector, entre otras.

"También hemos ido a Fitur a cambiar sus patinetes y conciertos por inversiones en agua", ha concluido.