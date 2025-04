PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho al PSIB que "Aena es del PSOE" y "por ahí entran los millones de turistas a los que califican de peste", tras que el portavoz parlamentario de los socialistas la haya acusado de "levantar una moratoria y permitir 145.000 plazas más" con el decreto turístico, pactado por Govern y Vox y que fue aprobado en Consell de Govern el pasado 11 de abril".

Durante el debate parlamentario del pleno de este martes, la presidenta Prohens se ha mostrado "asustada" de la "deriva radical y antisistema del PSIB", a quienes ha reprochado referirse a los turistas que visitan las Islas como "peste" y señalar al Govern como "el culpable de cualquier turista que llegue a esta comunidad".

Además, la presidenta ha lamentado que los socialistas traten de "especuladores" a familias que tienen un alquiler vacacional reglado, en un ejemplo más de que "su oposición es contra las familias de esta tierra", recordando también como "hace unas semanas desde el PSIB ya lanzaron el mensaje de que ningún turista fuera de los hoteles".

De este modo, para la presidenta del Govern, las palabras del portavoz parlamentario del PSIB representan una "enmienda a la totalidad a su política turística", lo cual "sin hacer autocrítica, supone un equilibrio imposible, que le hace poco coherente".

Más todavía cuando, según Prohens, "quien provoco la situación en turismo y de emergencia habitacional" que se vive en las islas fueron los anteriores gobiernos de la izquierda, presididos por Francina Armengol, del PSIB.

Por ello, ha terminado preguntándose "cómo puede ser que los socialistas se hayan levantado de las mesas del pacto por la sostenibilidad", cuando "el responsable de los aeropuertos es el Partido Socialista". "Red eléctrica y AENA son del PSOE, y empezaría a ser hora de que asuma alguna responsabilidad", ha incidido Prohens, porque "es por ahí, por los aeropuertos, por donde entran los millones de turistas que después califican de peste".

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha comenzado su intervención reprochando a Prohens que "quiera reescribir la historia" en materia de la ley de memoria democrática, ya que, le ha recordado, "no se abstuvieron por la ruptura de un acuerdo con Vox, si no para que la izquierda votara con el PP dos decretos leyes, y uno para enmendar un error suyo, de una persona del PP, en una votación que Vox no quiso recuperar".

"Todo el mundo sabe porque votaron lo que votaron pese a que cambian cada cuatro meses el discurso de la ley de memoria democrática, como lo cambian en materia turística, donde dicen ser muy valientes", se ha quejado Negueruela. "¿Levantar una moratoria y permitir 145.000 plazas turísticas más es de ser valiente?", se ha preguntado el socialista, quien finalmente le ha reprochado a la presidenta Prohens que "ese sea el legado de su Govern".