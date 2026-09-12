Prohens felicita a Enric Mas tras sentenciar su conquista de La Vuelta a España: "Mallorca entera celebra tu victoria"

El ciclista de Movistar, Enric Mas en el podio en el observatorio de el Calar Alto donde hoy ha terminado la duodécima etapa de la Vuelta a España 2026 A 3 de septiembre de 2026 en Gergal, Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado al ciclista mallorquín Enric Mas después de que haya sentenciado su conquista de La Vuelta a España 2026.

"¡No, no estamos soñando! ¡Enric Mas es campeón de La Vuelta 2026! El 'artanenc' hace historia y lleva a Mallorca y a Baleares al punto más alto del ciclismo mundial", ha escrito en su cuenta de la red social X minutos después del final de la penúltima etapa, en la que el mallorquín ha defendido su liderato en la clasificación general.

Prohens ha celebrado que "tantos años de trabajo, sacrificio, constancia y lucha" del ciclista hayan acabado "con la recompensa más merecida".

"Hoy Mallorca entera celebra tu victoria y todo Baleares siente un orgullo inmenso. Has hecho realidad tu sueño y has conseguido que España vuelva a tener un campeón de La Vuelta doce años después", ha sentenciado.