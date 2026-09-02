Prohens felicita al gimnasta Nicolau Mir por su medalla en los Juegos Mediterráneos

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una imagen de archivo
Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una imagen de archivo - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 9:57
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PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado este martes al gimnasta balear Nicolau Mir por la medalla de plata individual lograda en los Juegos Mediterráneos de Taranto y por el bronce conseguido con la selección española en la competición por equipos.

Según ha declarado en su cuenta de X la líder del Ejecutivo balear, es "todo un orgullo" ver a un deportista de Baleares competir a este nivel, "entre los mejores, y saber que todavía tiene finales por delante".

"Gracias, Nico, por hacernos volar contigo y demostrarnos que, con esfuerzo, constancia y pasión, el cielo queda un poco más cerca", ha manifestado la presidenta, quien también ha aprovechado para desearle mucha suerte en "todo lo que queda".

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