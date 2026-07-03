Prohens felicita a Juanma Moreno por la tercera investidura para "continuar transformando Andalucía"

Archivo - Prohens junto a Moreno en un acto del PP. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a Juanma Moreno, investido este jueves presidente de la Junta de Andalucía, y ha celebrado que la región "seguirá avanzando con el presidente en el que volvieron a confiar de manera amplia los andaluces".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha dado la enhorabuena a Moreno por la tercera investidura "para continuar transformando Andalucía".