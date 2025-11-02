Prohens felicita a Lucía Aleñar tras ganar el Premio 'Pilar Miró' a Mejor Dirección Novel por 'Forastera'

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha felicitado a Lucía Aleñar, quien este sábado, durante la clausura de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), se ha alzado con el Premio 'Pilar Miró' a Mejor Dirección Novel por 'Forastera'.

En un mensaje en la red social 'X', la presidenta Prohens ha trasladado su enhorabuena a Lucía Aleñar. "Es un orgullo celebrar el Premio 'Pilar Miró' a la Mejor Dirección Novel por 'Forastera', después de conquistar la crítica internacional en el Festival de Toronto y ganar el Premio FIPRESCI", ha continuado.

Prohens ha ensalzado con sus palabras el trabajo de Aleñar, quien "firma una ópera prima luminosa y profunda que convierte el paisaje mallorquín en refugio y escenario", y "confirma el talento de una directora forjada junto a cineastas de prestigio internacional y que ya ha brillado en festivales tan relevantes como Cannes".

Con todo, la presidenta del Govern ha festejado la concesión del Premio 'Pilar Miró' para "una coproducción internacional entre España, Italia y Suecia, con producción balear, de la mano de La Perifèrica Produccions y Bastera Films, que llevan el talento de las Islas y el orgullo de ser de aquí alrededor del mundo".