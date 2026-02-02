Prohens felicita a Mariona Caldentey tras alzarse con la Copa de Campeones: "Es el reflejo de tu talento"

La presidenta del Govern, Marga Prohens (c), junto a las futbolistas mallorquinas Mariona Caldentey (d) y Cata Coll (i). - CAIB

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha felicitado a la futbolista mallorquina del Arsenal, Mariona Caldentey, por el "logro histórico" de alzarse con la Copa de Campeones y le ha agradecido que haya "llevado el nombre de Baleares a lo más alto del fútbol internacional".

"Enhorabuena por esta nueva victoria, que es el reflejo de tu talento, del esfuerzo constate y de tu excelencia. Pero también de tu manera de ser: comprometida, humilde, sin olvidar nunca tus raíces. Gracias por ser la mejor embajadora de esta tierra", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La presidenta autonómica también ha felicitado a la atleta mallorquina Esperança Cladera por su tercera posición en la prueba de 200 metros del control en pista cubierta celebrado en Gante (Bélgica).

"Con solo 23 años continúas demostrando que el talento joven de nuestras islas no tiene techo. Eres una mujer referente, un ejemplo para muchas jóvenes que sueñan con llegar tan lejos como tú y con los mismos valores", ha señalado en otro mensaje publicado en la misma red social.