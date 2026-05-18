Prohens felicita a Moreno por una "victoria clara": "Los andaluces revalidan el liderazgo moderado y sereno"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto del PP de Baleares - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha felicitado al candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "victoria clara" en las elecciones andaluzas de este domingo.

"Los andaluces vuelven a dar la victoria de manera clara al PP de Andalucía y revalidan el liderazgo moderado, sereno y tranquilo de Juanma Moreno para seguir transformando Andalucía tras haber dejado atrás décadas de socialismo", ha subrayado en un mensaje en X.

Asimismo, la líder del Ejecutivo ha destacado que los resultados de este domingo "vuelven a castigar con dureza" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus candidatos con el peor resultado de la historia del PSOE.