La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, firma la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre Sánchez y ERC - PP BALEARES

La presidenta balear aboga junto al resto de presidentes del PP por una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal

El documento firmado defiende que la autonomía fiscal "no se toca" y pide tener en cuenta el crecimiento poblacional o la insularidad

PALMA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha firmado la 'Declaración de Zaragoza' que rechaza la propuesta de financiación pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

En una nota de prensa, el PP Baleares ha informado que la presidenta Prohens ha participado este domingo en una reunión y acto convocado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el que se ha acordado la 'Declaración de Zaragoza.

Prohens firmado la 'Declaración de Zaragoza', que rechaza la propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez negociada y pactada únicamente con ERC y que aboga por una negociación multilateral entre todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

El documento firmado, además de rechazar la propuesta de financiación y reclamar una negociación multilateral en aras a "la lealtad institucional", defiende un modelo que "busque garantizar la financiación de los servicios públicos y la igualdad entre los españoles", y además advierte que "no se aceptará en ningún caso ningún ataque a la autonomía fiscal con el que se pretenda obligar a las comunidades a subir los impuestos o, en casos como el de Balears, recuperar el Impuesto de Sucesiones".

La 'Declaración de Zaragoza' también reclama que "se tengan en cuenta distintas variables vinculadas a la demografía y la geografía, como el crecimiento poblacional o la insularidad".