Prohens y Galmés firmarán este lunes un convenio para la cesión de unos terrenos destinados a viviendas públicas

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, en una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, firmarán este lunes un convenio para la cesión gratuita de unos terrenos del municipio de Palma, que se destinarán a la promoción y construcción de viviendas públicas.

El acto se celebrará a las 11.00 horas en el Consolat de Mar. Asistirán también el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director general del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Cayuela; y el director general de Deportes, Juan Antonio Ramonell.