Prohens garantiza la colaboración del Govern en el caso de su jefe de gabinete

El jefe de gabinete, Alejandro Jurado, y la presidenta del Govern, Marga Prohens. - DAVID OLLER - EUROPA PRESS

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha garantizado este jueves la máxima colaboración del Ejecutivo en relación al caso de su jefe de gabinete, Alejandro Jurado, citado a declarar como investigado en un caso de presunta prevaricación por supuestamente beneficiar a un familiar en un proceso de selección para puesto de chófer.

A preguntas de los medios tras presentar una nueva sala de operación en el Hospital Son Espases, Prohens ha señalado que se ha dado traslado de toda la documentación de un procedimiento que ha defendido establecido y que se hizo como se hace de manera habitual. "Colaboración con la justicia desde la máxima tranquilidad", ha insistido.

Prohens ha recordado que "no hay ninguna novedad", más allá de la citación de Jurado el próximo 24 de marzo, y que el vicepresidente, Antoni Costa, ya dio todas las explicaciones en una rueda de prensa después de un Consell de Govern cuando se conoció la noticia.