Prohens garantiza que modificarán el programa 'Alquiler Seguro' para aumentar el ritmo de captación de viviendas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reiterado que modificarán las bases del programa 'Alquiler Seguro', con el que actualmente se han sacado al mercado 75 pisos, con el objetivo de aumentar el ritmo de captación de viviendas.

Así lo ha señalado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por ello por la diputada de Més per Menorca Joana Gomila, quien ha considerado que las tres viviendas adjudicadas en la isla demuestran el fracaso de la iniciativa.

"Seguimos convencidos de que es un buen programa y que, a un año de su puesta en marcha, se harán modificaciones para aumentar el ritmo de captación de viviendas", ha manifestado la presidenta.

En Menorca, ha detallado, las tres viviendas que han salido al mercado mediante el programa 'Alquiler Seguro' tienen precios por debajo de los 850 euros, son de entre dos y tres habitaciones y tienen una superficie de casi 100 metros cuadrados.

Además, ha afeado a la menorquinista su "vehemencia al hablar de fracaso" de la iniciativa cuando "la medida estrella" del anterior Govern se saldó con 16 expropiaciones a grandes tenedores en dos legislaturas.

"Este programa ha fracasado, su conseller ya lo dijo, y el PP ha sido incapaz de hacer los cambios necesarios para modificarlo y poner al alcance pisos en Menorca. Tres contratos de los 400 que prometió", ha criticado Gomila.