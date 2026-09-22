Prohens garantiza que las viviendas de Can Escandell serán "sí o sí" para residentes en Eivissa

Archivo - La presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MÉS reitera a Prohens que apoye la limitación de compra a no residentes en casos excepciones y la presidenta le acusa de querer expropiar casas a mallorquines

UP acusa al Govern de alimentar la especulación con sus medidas sobre vivienda

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha garantizado este martes que las viviendas de Can Escandell, en Eivissa, serán "sí o sí" para residentes.

Así lo ha asegurado este martes en el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament respondiendo en materia de vivienda al diputado de Unidas Podemos, José María García, y al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Después de que García haya calificado de "lamentable" el balance del Ejecutivo en materia de vivienda y haya acusado al Govern de "alimentar la especulación" con sus medidas sobre vivienda", Prohens ha reivindicado las medidas de vivienda impulsadas durante la legislatura y que han facilitado, entre otras cuestiones, la tramitación de 10.000 viviendas asequibles, que se estén visando más pisos que chalés y que crezcan las compras de nacionales frente a los extranjeros, "que era el modelo de la izquierda".

"Queda mucho por hacer, pero seguiremos trabajando hasta que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda a un precio asequible", ha indicado Prohens.

El de Unidas Podemos, sin embargo, ha criticado que las medidas del Ejecutivo hayan ido encaminadas no ha frenar la escalada de precios sino a más construcción y liberación del suelo. "Sus medidas alimentan la especulación", ha señalado José María García.

ACUSA A MÉS DE QUERER EXPROPIAR VIVIENDA

El portavoz de MÉS per Mallorca, por su parte, ha vuelto a pedir a Prohens que apoye, en línea con el debate abierto en la Unión Europea, la limitación de compra a no residentes en determinadas circunstancias.

"Pensamos que un municipio donde la casa más barata vale más que lo que gana una familia normal en diez años, el Ayuntamiento tiene que poder decir que durante diez años las casas de este pueblo tienen que ser para la gente que vive. Las empresas no tienen que poder comprar una vivienda en este pueblo", ha afirmado el ecosoberanista.

Prohens, por su parte, ha acusado al de MÉS de proponer una agenda ideológica de medidas. "¿Ha propuesto expropiar las viviendas de los mallorquines que las tengan vacías?", ha preguntado.

El ecosoberanista ha concluido su réplica que si el Govern no impulsa medidas para que los residentes puedan acceder a la vivienda, lo harán ellos en ocho meses. "Pues tendrán que votar al PP", ha respondido Prohens, que ha recordado el caso de Can Escandell que, ha reiterado, serán para residentes, en contra de lo anunciado por el Gobierno central.