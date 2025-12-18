Prohens hace balance de un año con el PP "centrado a pesar del ruido" y confía en lograr la mayoría absoluta en 2027

La presidenta del Govern y del PP Baleares, Marga Prohens, en la copa de Navidad del PP con los medios de comunicación - EUROPA PRESS

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y del PP Baleares, Marga Prohens, ha subrayado que el partido ha estado "centrado en los intereses de los ciudadanos a pesar del ruido" y ha confiado en lograr la mayoría absoluta en las elecciones de 2027.

"Las encuestas solo son una fotografía que nos indica que vamos por buen camino", ha destacado en la tradicional copa de Navidad del PP con los medios de comunicación, en la que ha reivindicado el PP como un partido "arraigado a la gente" y el "único que antepone ente todo los intereses de Baleares".

En su discurso, la presidenta 'popular' ha defendido que su partido ha sido durante el último año "una garantía de estabilidad y tranquilidad para los ciudadanos".

También ha puesto en valor el trabajo realizado en todas las instituciones para "dar respuesta a los principales retos" que, a su criterio, son el acceso a la vivienda, la transformación del modelo económico, el crecimiento poblacional y la crisis migratoria.

"Hemos mantenido siempre el rumbo, sin desviarnos de lo importante y con un proyecto fiel y arraigado a la gente de estas islas", ha sostenido.

En esta línea, ha subrayado que el PP es "el partido del sentido común, de la moderación, de la libertad y de la buena gestión", y ha puesto en valor la "unidad interna" del partido, tanto en el Congreso Nacional como en el proceso de renovación de las juntas locales.

Por otro lado, Prohens ha descartado elecciones anticipadas recordando que la Comunidad Autónoma cuenta con presupuestos aprobados y que el Govern "continúa aprobando leyes, alcanzando acuerdos y gobernando".

Igualmente, se ha mostrado optimista ante las encuestas, considerando que "aumentan la confianza" en lograr una mayoría absoluta en las próximas elecciones. "Esto es un motivo para trabajar todavía más", ha asegurado.

Según Prohens, el PP "seguirá a pie de calle y trabajando en todas las instituciones para dar respuesta a los probelams e la ciudadanía" durante 2026. Ha remarcado que "este es el camino" para alcanzar una mayoría "que dé tranquilidad" y que "no dependa de estrategias nacionales de otros".

Finalmente, ha reivindicado una Navidad de "belenes, 'matines', 'neules' y producto local" y ha defendido la libertad de prensa, a su parecer, "un pilar básico que también está en entredicho".