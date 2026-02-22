La presidenta del Govern, Marga Prohens, hace una ofrenda floral al Santo Cristo ante el Consolat de Mar - CAIB

PALMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha hecho este domingo una ofrenda floral al Santo Cristo ante el Consolat de Mar, con motivo de la procesión extraordinaria del 75º aniversario de la fundación de la Cofradía de Penitentes del Santo Cristo de la parroquia de Santa Cruz.

La procesión ha salido de la parroquia de Santa Cruz y a las 13.30 horas ha llegado al Consolat de Mar, donde se ha hecho la ofrenda floral.

En un mensaje en la red social X, Prohens ha destacado que esta conmemoración "recuerda la fuerza de la devoción compartida, el arraigo de nuestras tradiciones y el compromiso silencioso de tantas generaciones de devotos y penitentes que, desde 1951, han mantenido viva esta cofradía".

MISA ROCIERA

La presidenta del Govern ha asistido este mediodía a la misa rociera con motivo del Día de Andalucía en la iglesia de Sa Indioteria.

Prohens ha sido recibida a las 12.00 horas por el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey y el presidente de la Federación de Casas y Centros Regionales, José Martínez.

"Un momento de recogimiento, de emoción compartida y de profundo orgullo por una tierra que late con fuerza en el corazón de su gente", ha subrayado la presidenta en un mensaje en la red social X tras participar en la misa.

Asimismo, ha destacado que Andalucía no es solo un territorio, sino que "es una forma de sentir y de vivir". "Es comunidad, es tradición, es familia. Es el legado de quienes trabajaron también esta tierra con esfuerzo y dignidad, y el compromiso de quienes hoy siguen construyendo su futuro", ha agregado.

La líder del Ejecutivo ha puesto en valor celebrar la historia de Andalucía desde Baleares, al considerar que "tiene un significado especial: porque esta tierra abierta y diversa también es hogar de miles de andaluces que han contribuido con su esfuerzo, su cultura y sus valores a hacerla más rica y más fuerte".