Prohens inaugura el curso escolar de FP en el nuevo centro de Ciutadella

Prohens durante la inauguración del curso de FP en Menorca - CAIB

MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado este lunes el curso escolar de Formación Profesional (FP) 2026-2027 en el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Ciutadella, una infraestructura estratégica impulsada por la Conselleria de Educación y Universidades para reforzar y modernizar la oferta de formación profesional en Menorca.

Esta inauguración coincide con el inicio del curso de FP en Baleares, donde más de 21.000 alumnos han comenzado sus estudios de formación profesional, impartidos por 2.088 docentes.

El nuevo centro de Ciutadella nace con la vocación de convertirse en el de referencia de la familia profesional de hostelería y turismo en la isla. Ubicado en la antigua estación marítima, el edificio ha sido rehabilitado mediante una inversión de 3,84 millones de euros, financiada a través de los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.

Las nuevas instalaciones cuentan con cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad para 420 alumnos. Para este curso, el centro ofrece cuatro ciclos formativos y tres certificados profesionales vinculados a los sectores de la hostelería y la restauración. Concretamente, se imparten el grado básico de Cocina y Restauración, los grados medios de Servicios en Restauración y Cocina y Gastronomía, y el grado superior de Dirección de Cocina. Además, el centro incorpora los certificados profesionales de Servicios auxiliares de cocina, Servicios auxiliares de restaurante y bar y Servicios auxiliares de catering y colectividades.

Actualmente, el CIFP Ciutadella cuenta con 281 alumnos matriculados, una cifra que todavía puede incrementarse, ya que el periodo de matrícula continúa abierto. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en las plazas vacantes hasta el 16 de octubre en el caso de los grados medios y superiores, y hasta el 30 de octubre en el caso de los grados básicos.

La oferta formativa del centro continuará ampliándose en los próximos cursos con la incorporación del grado básico en Actividades de Panadería y Pastelería, el grado medio en Panadería, Pastelería y Confitería y los grados superiores en Gestión de Alojamientos Turísticos y en Guía, Información y Asistencia Turísticas.

En cuanto a los datos de formación profesional en Menorca, la isla dispondrá este curso de 224 docentes y una oferta de 1.230 plazas, es decir, 30 plazas más que el curso anterior. Desde el curso 2023-2024, la oferta de formación profesional en Menorca se ha incrementado en 61 plazas. Además, este curso 2026-2027 se han implantado dos nuevos estudios en el instituto Cap de Llevant: el grado medio de Estética y Belleza y el grado superior de Acondicionamiento Físico, ampliando así las opciones formativas disponibles para el alumnado menorquín.

En Baleares, la oferta de formación profesional alcanza este curso las 14.479 plazas, lo que representa un incremento de 1.507 plazas respecto al curso 2023-2024. Este crecimiento responde a la apuesta del Govern por fortalecer la formación profesional como una de las principales herramientas para reducir el abandono escolar.

En este sentido, los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en marzo de 2026 sitúan la tasa de abandono escolar en Baleares en el 15,2 por ciento, casi cinco puntos por debajo del 20,14 por ciento registrado en 2024 y más de 11 puntos inferior al 26,1 por ciento registrado en 2015.

Una de las principales novedades de este curso es la ampliación del servicio de transporte escolar para el alumnado de formación profesional, una medida impulsada por la Conselleria para facilitar el acceso a los estudios de FP, favorecer la movilidad de los estudiantes y también contribuir a reducir el abandono escolar. El servicio dispondrá de 1.309 plazas de transporte escolar para estudiantes de formación profesional, distribuidas en 765 plazas en Mallorca, 240 en Ibiza y 304 en Menorca.

En cuanto a Menorca, se crea una ruta entre Maó y el CIFP Ciutadella, que facilitará el acceso de los estudiantes de la zona de levante a los estudios que se imparten en el nuevo centro. Además, se han puesto en marcha nuevas conexiones desde Ciutadella y desde el centro de Maó hacia el CIFP Centre de la Mar, el instituto Pasqual Calbó i Caldés y el instituto Cap de Llevant. Estas rutas permiten mejorar la movilidad de los alumnos que deben desplazarse entre los dos extremos de la isla para cursar determinadas enseñanzas de formación profesional.

En Mallorca se han puesto en marcha nuevas conexiones con centros como el CIFP Son Llebre, CIFP Pere de Son Gall, CIFP Politècnic de Llevant, el instituto Llorenç Garcies i Font, el instituto Capdepera, el CIFP Joan Taix y el CIFP Pau Casesnoves. También se han ampliado rutas en la comarca de Llevant y en el norte de la isla para facilitar el acceso del alumnado a los estudios de formación profesional, así como las plazas disponibles en diversas rutas que ya estaban en funcionamiento.

En Ibiza se ponen en marcha dos nuevas rutas principales: una con origen en Vila y otra desde Sant Antoni de Portmany, que conectan distintos municipios con centros educativos como el instituto Blanca Dona, el instituto Isidor Macabich, el instituto Balàfia, el instituto Sant Agustí, la Escola d'Art d'Eivissa, el instituto Algarb, el instituto Sa Colomina, el instituto Xarc y el CIFP Can Marines.

Además, con la voluntad de seguir ampliando la oferta formativa en Menorca y en el resto de las islas, la Conselleria impulsa el proyecto estratégico del futuro CIFP Es Castell.

Está previsto que el nuevo centro acoja enseñanzas de las familias profesionales de madera, mueble y corcho; energía y agua; edificación y obra civil; y textil, confección y piel. El recinto también incorporará certificados profesionales vinculados a estas especialidades, un Punto de Orientación Académica y Profesional, un aula de emprendimiento y un Aula de Tecnología Aplicada (Ateca).

El futuro CIFP Es Castell se suma al conjunto de inversiones que el Govern tiene en marcha para reforzar las infraestructuras destinadas a la formación profesional, entre las que destacan el nuevo CIFP Politècnic de Palma, el CIFP de Cala Millor, el futuro CIFP de Alcúdia, la nueva Escola Nàuticopesquera del Port de Palma, la reforma de Can Marines en Eivissa, la ampliación de los estudios agrarios del instituto Son Ferriol y la implantación de los ciclos de cocina y restauración en el instituto Guillem Colom i Casasnoves de Sóller.

En cuanto a la oferta, este curso se estrena en Baleares con la implantación de 25 nuevos ciclos formativos, entre los que destacan estudios que se ofrecen por primera vez en el archipiélago, como el grado medio de Sanidad Ambiental Aplicada en el instituto Josep Maria Llompart, el grado superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible en el instituto Guillem Sagrera y la nueva doble titulación de Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia en el CIFP Son Llebre.

También se han incorporado nuevos cursos de especialización, como los de cultivos celulares y aprendizaje automático, gestión de datos y entrenamiento, este último vinculado a la nueva familia profesional de inteligencia artificial y datos, implantada por primera vez en Baleares.

Además, se ha reforzado la oferta de certificados profesionales con nuevas propuestas como construcción en piedra en seco, unos estudios únicos en España que responden a una demanda histórica del sector, así como nuevas formaciones relacionadas con la sanidad animal, la atención sociosanitaria, la mediación comunicativa y las actividades deportivas en el medio natural.