Prohens inaugurará este miércoles las XXXVI Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, pronuncia el discurso de clausura del acto de entrega de los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asistirá este miércoles al acto inaugural de la edición número 36 de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, en el que pronunciará unas palabras al inicio del evento.

Este evento está organizado por la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) en el Palacio de Congresos de Palma y allí acudirán la consellera de Salud, Manuela García, el presidente de ANDE, Jesús Sanz, y la presidenta de ANDE en Baleares, Bárbara Duque.