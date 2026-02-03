Prohens insiste en su rechazo a la propuesta de financiación: "Por aquí no pasaremos, nos encontrarán de frente"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha insistido en rechazar la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, criticando que no tiene en cuenta ninguna de las reivindicaciones de Baleares y que ataca la autonomía fiscal.

"Por aquí no pasaremos, se ha acabado", ha manifestado en la sesión de control al Govern del pleno de este martes, en respuesta a una pregunta del diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda.

La líder del Ejecutivo ha asegurado que defenderá los intereses y criterios que benefician a Baleares. "Les aseguro que nos encontrarán de frente", ha zanjado, agregando que "siempre pagan los mismos y se benefician los mismos", en referencia en el último caso a Catalunya.

El ecosoberanista, de su lado, ha reprochado a Prohens que la propuesta del PP en materia de financiación no habla de población flotante ni de ordinalidad. "¿Obedece a los intereses de los ciudadanos de Baleares o su líder, Alberto Núñez Feijóo?", ha preguntado.

En esta línea, ha sostenido que los 'populares' "nunca han tenido intención" de reformar el sistema de financiación y ha reclamado a Prohens que negocie para mejorar la propuesta del Gobierno.

"NO CUMPLE NI UNA COMA"

Sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para renovar el sistema de financiación autonómico también se ha manifestado este martes el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, a preguntas del diputado socialista Marc Pons.

"El Govern de Prohens defiende y defenderá siempre los intereses de los ciudadanos de Baleares, porque así lo decidieron en las urnas tras ocho años de una izquierda que no hizo otra cosa que crear problemas y no solucionar nada", ha respondido ante las criticas de la oposición.

Además, le ha afeado al socialista que pretenda "convencer de los supuestos beneficios" tanto del nuevo sistema de financiación como de la condonación de deuda cuando estos no contemplan algunas cuestiones que el PSIB ha defendido en el pasado.

Entre ellas, ha enumerado, un sistema "más transparente", que "incremente la autonomía fiscal", que tenga en cuenta "la insularidad y la población flotante" y que respete "el principio de ordinalidad".

"¿Sabe qué es eso? El programa del PSIB. Sánchez hace una propuesta que no cumple ni una coma de lo que defendían y resulta que les parece maravilloso. Su genuflexión da vergüenza", ha sentenciado el vicepresidente autonómico.

Pons, por su parte, ha defendido que la propuesta del nuevo modelo de financiación permitiría a Baleares "pasar de la media a la cabeza de las comunidades con más ingresos per cápita", pese a que ha reconocido que todavía se desconoce "la letra pequeña".

Además, ha afeado a Prohens que firmara, junto al resto de barones regionales del PP, la bautizada como 'Declaración de Zaragoza' como muestra de su rechazo al sistema de financiación planteado por Hacienda y que este, sin embargo, no contemple las reivindicaciones de Baleares.

"¿Priorizarán en algún momento los intereses de Baleares por encima de la estrategia de partido y acordarán con el Gobierno el nuevo sistema de financiación?", se ha preguntado el socialista.